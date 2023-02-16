Cagri Guney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cagri Guney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cagri Guney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cagri Guney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cagri Guney 23 Ağu 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Çağrı Güney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cagri Guney Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cagri Guney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cagri Guney'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cagri Guney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cagri Guney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cagri Guney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cagri Guney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Balıkesir Alt

14 Eylül 2017 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Bursaspor U17

9 Şubat 2020 yılında Bursaspor U19

4 Ağu 2020 yılında Bursaspor

28 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

27 Ağu 2021 yılında Bursaspor

31 Ağu 2021 yılında Alanyaspor

2 Eylül 2021 yılında Edirnespor

30 Haziran 2022 yılında Alanyaspor

1 Eylül 2022 yılında Orduspor 1967

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

Cagri Guney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cagri Guney şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cagri Guney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dursunbey Belediyespor

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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