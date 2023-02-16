Mustafa Bayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Bayhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Bayhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Bayhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Bayhan 16 Temmuz 1997 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Bayhan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Bayhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 4 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Mustafa Bayhan'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Bayhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Bayhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Bayhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Bayhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Orduspor

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2019 yılında Altınordu Bld

4 Haziran 2021 yılında Orduspor 1967

Mustafa Bayhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Bayhan şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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