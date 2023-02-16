Harun Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harun Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harun Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harun Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Ozcan 16 Temmuz 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Ozcan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Harun Ozcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Ozcan'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Ozcanboyu ve yaşı kaç

Harun Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Harun Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U21

27 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

16 Eylül 2020 yılında Edirne Bld

30 Haziran 2021 yılında Eyüpspor

26 Ağu 2021 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2022 yılında Eyüpspor

2 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

30 Haziran 2023 yılında Eyüpspor

Harun Ozcan kimdir

Harun Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Ozcan şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bayrampasa Altintepsi Spor (2012-2018), Fenerbahce SK (2018)

Harun Ozcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Harun Ozcan nereli

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