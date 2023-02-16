Metin Sevinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Sevinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Sevinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Sevinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Sevinc 14 Haziran 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metin Sevinç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Sevinc Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin Sevinc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Metin Sevinc'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin Sevinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Sevinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metin Sevinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Sevinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında Kasımpaşa U21

23 Ocak 2014 yılında Bugsaş Spor

7 Ağu 2014 yılında Kasımpaşa U21

16 Ocak 2015 yılında Karagümrük

29 Ağu 2016 yılında Bayrampaşa

6 Eylül 2017 yılında Fethiyespor

8 Ocak 2020 yılında Düzcespor

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

Metin Sevinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Sevinc şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metin Sevinc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Istanbulspor, Besiktas Istanbul, Kasimpasa SK

Türkiye U19 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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