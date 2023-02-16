Bilal Gulden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Gulden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bilal Gulden kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilal Gulden ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bilal Gulden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Gulden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Gulden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Gulden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Gulden 1 Mayıs 1993 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Gulden Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Gulden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bilal Gulden'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Gulden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilal8gulden/

Bilal Guldenboyu ve yaşı kaç

Bilal Gulden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Gulden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Bilal Gulden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Gulden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2010 yılında Ankaragücü Alt

25 Ocak 2011 yılında Ankaragücü U21

1 Temmuz 2011 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2013 yılında Kayserispor

13 Ocak 2014 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2014 yılında Kayserispor

23 Temmuz 2014 yılında Boluspor

17 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2016 yılında Eyüpspor

30 Ağu 2018 yılında Samsunspor

31 Ağu 2018 yılında Tokatspor

30 Mayıs 2019 yılında Samsunspor

26 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

25 Ocak 2021 yılında Düzcespor

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

5 Eylül 2022 yılında TSG Weinheim

12 Ocak 2023 yılında Orduspor 1967

Bilal Gulden kimdir

Bilal Gulden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Gulden şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV 1989 Schwetzingen, Ankaraspor, MKE Ankaragücü

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bilal Gulden nereli

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