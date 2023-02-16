Berkay Findik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Findik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Findik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Findik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Findik 13 Nisan 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Berkay Fındık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Findik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Berkay Findik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Findik'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berkay Findik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Findik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berkay Findik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Findik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Antalyaspor U19

10 Eylül 2020 yılında Bodrumspor

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor U19

14 Temmuz 2021 yılında Karacabey Bld

20 Ocak 2022 yılında Antalyaspor U19

24 Ocak 2022 yılında İçel İdmanyurdu

7 Eylül 2022 yılında Orduspor 1967

Berkay Findik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Findik şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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