Yusuf Avcilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Avcilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Avcilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Avcilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Avcilar 21 Şubat 1999 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Avcılar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Avcilar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Avcilar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Avcilar'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Avcilar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufavcilar90/

Yusuf Avcilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Avcilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Avcilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Avcilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında İstanbul BB Alt

5 Ocak 2017 yılında Başakşehir U21

7 Ocak 2019 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2019 yılında Başakşehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir

5 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

17 Ağu 2020 yılında Başakşehir

24 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2021 yılında Başakşehir

18 Ağu 2021 yılında A. Keçiörengücü

19 Ağu 2021 yılında 24 Erzincanspor

14 Ocak 2022 yılında A. Keçiörengücü

17 Ocak 2022 yılında Afyonspor

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

1 Ağu 2022 yılında Orduspor 1967

Yusuf Avcilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Avcilar şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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