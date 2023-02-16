İsmail Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Kayali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Kayali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Kayali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Kayali 20 Ocak 1998 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Kayalı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Kayali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. İsmail Kayali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Kayali'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Kayaliboyu ve yaşı kaç

İsmail Kayali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Kayali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Kayali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Kayali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Antalyaspor U21

16 Ağu 2017 yılında Fenerbahçe U21

9 Şubat 2018 yılında Antalyaspor U21

31 Ağu 2018 yılında Serik Belediye

26 Aralık 2018 yılında Antalyaspor U21

11 Eylül 2019 yılında Bld Kütahya

19 Ağu 2022 yılında Orduspor 1967

İsmail Kayali kimdir

İsmail Kayali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Kayali şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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İsmail Kayali nereli

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