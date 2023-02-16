Ugur Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Ayhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Ayhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Ayhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Ayhan 1 Temmuz 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Ayhan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Ayhan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Ayhan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ugur Ayhan'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Ayhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Ayhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ugur Ayhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Ayhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Galatasaray U21

5 Eylül 2012 yılında Alanyaspor

11 Ocak 2013 yılında Galatasaray U21

16 Ağu 2013 yılında İstanbulspor

8 Ocak 2014 yılında Galatasaray U21

15 Ocak 2014 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2014 yılında Galatasaray U21

8 Ağu 2014 yılında Denizli Belediye

15 Ağu 2015 yılında Kastamonu 1966

21 Ocak 2016 yılında Niğde Belediye

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

23 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

6 Ocak 2020 yılında 1928 Bucaspor

15 Eylül 2020 yılında İçel İdmanyurdu

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

1 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Ugur Ayhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Ayhan şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kocasinanspor (2003-2006), Galatasaray SK (2006-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.