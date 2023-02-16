Omurcan Cavusoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omurcan Cavusoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omurcan Cavusoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omurcan Cavusoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omurcan Cavusoglu 22 Eylül 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömürcan Çavuşoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omurcan Cavusoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omurcan Cavusoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omurcan Cavusoglu'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omurcan Cavusoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omurcan Cavusoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omurcan Cavusoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omurcan Cavusoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pazarspor

31 Ağu 2010 yılında Gölcükspor

29 Ağu 2012 yılında Derince Belediye

1 Temmuz 2016 yılında Pendikspor

24 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2017 yılında Yeşil Bursa

21 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2018 yılında Ankara Adliye

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

1 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Omurcan Cavusoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omurcan Cavusoglu şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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