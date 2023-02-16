Serhat Velioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Velioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Velioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Velioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Velioglu 30 Temmuz 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Velioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Velioglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Velioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Serhat Velioglu'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serhat Velioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serhatvelioglu/

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Serhat Velioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Velioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Serhat Velioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Velioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2012 yılında Orduspor U21

6 Şubat 2014 yılında Soyaspor Gençlik

12 Eylül 2014 yılında Beşikdüzüspor

17 Eylül 2015 yılında Araklıspor

4 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

25 Ağu 2016 yılında Kırşehir Bld

5 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

27 Ağu 2020 yılında Bld Kütahya

21 Ocak 2021 yılında 68 Aksaray Bld

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

Serhat Velioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Velioglu şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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