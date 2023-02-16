Gokay Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokay Eser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokay Eser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gokay Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokay Eser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokay Eser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokay Eser 1 Ağu 1999 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokay Eser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokay Eser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokay Eser'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gokay Eser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gokayeser17/

Gokay Eserboyu ve yaşı kaç

Gokay Eser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokay Eser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokay Eser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokay Eser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Göztepe U21

23 Ocak 2018 yılında BB Bodrumspor

30 Haziran 2018 yılında Göztepe U21

31 Ağu 2018 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2019 yılında Göztepe U21

1 Temmuz 2019 yılında Göztepe

20 Ağu 2019 yılında Kocaelispor

3 Ağu 2020 yılında Göztepe

14 Eylül 2020 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2021 yılında Göztepe

8 Eylül 2021 yılında Edirnespor

30 Haziran 2022 yılında Göztepe

28 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Gokay Eser kimdir

Gokay Eser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokay Eser şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Gokay Eser nereli

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