Samican Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samican Keskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samican Keskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samican Keskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samican Keskin 14 Ağu 1993 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Samican Keskin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samican Keskin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Football&Management yapmaktadır. Samican Keskin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samican Keskin'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samican Keskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samican Keskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samican Keskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samican Keskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2011 yılında Adanaspor U21

1 Temmuz 2012 yılında Adanaspor

17 Ocak 2013 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2013 yılında Adanaspor

14 Temmuz 2017 yılında Gazişehir

16 Ocak 2019 yılında Manisa BB

30 Haziran 2019 yılında Gazişehir

2 Eylül 2019 yılında Boluspor

17 Ocak 2020 yılında Adanaspor

5 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

3 Ağu 2021 yılında Karşıyaka

8 Eylül 2022 yılında Orduspor 1967

Samican Keskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samican Keskin şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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