Oguzhan Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Celik 20 Temmuz 2002 tarihinde Karabük şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Celik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Celik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Celik'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oguzhancelik.78/

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Oguzhan Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Oguzhan Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Karabükspor Alt

31 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

4 Şubat 2019 yılında Beşiktaş U17

11 Ekim 2019 yılında G.Birliği U19

20 Şubat 2020 yılında GMG Kst Alt

7 Ekim 2020 yılında GMG Kastamonu

6 Eylül 2021 yılında Orduspor 1967

Oguzhan Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Celik şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

5000 Evlerspor (2013-2016), Kardemir Karabükspor (2016-2018), 5000 Evlerspor (2018-2019), Besiktas JK (2019), Genclerbirligi SK (2019-2020), Kastamonuspor (2020)

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