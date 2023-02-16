Mumin Talip Pazarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mumin Talip Pazarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mumin Talip Pazarli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mumin Talip Pazarli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mumin Talip Pazarli 17 Mayıs 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mümin Talip Pazarlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mumin Talip Pazarli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Mumin Talip Pazarli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mumin Talip Pazarli'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mumin Talip Pazarli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/mtalip.pazarli

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Mumin Talip Pazarli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mumin Talip Pazarli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Mumin Talip Pazarli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mumin Talip Pazarli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Beylerbeyi

22 Ağu 2016 yılında Tire 1922 Spor

1 Temmuz 2018 yılında Y. Çorumspor

20 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

12 Temmuz 2022 yılında Düzcespor

12 Ocak 2023 yılında Orduspor 1967

Mumin Talip Pazarli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mumin Talip Pazarli şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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