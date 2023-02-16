Ufuk Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ufuk Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ufuk Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ufuk Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufuk Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufuk Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufuk Ozcan 29 Temmuz 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufuk Ozcan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ufuk Ozcan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ufuk Ozcan'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ufuk Ozcanboyu ve yaşı kaç

Ufuk Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufuk Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ufuk Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufuk Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2016 yılında Alemdağ Spor

4 Ağu 2017 yılında Çatalcaspor

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

Ufuk Ozcan kimdir

Ufuk Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufuk Ozcan şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Ufuk Ozcan nereli

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