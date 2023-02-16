Dogukan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Ozdemir 6 Eylül 2000 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Özdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Ozdemir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Ozdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Ozdemir'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doguozdemir52/

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Dogukan Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Dogukan Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

14 Ocak 2022 yılında Orduspor 1967

Dogukan Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Ozdemir şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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