Guney Gencel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guney Gencel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guney Gencel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guney Gencel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guney Gencel 14 Şubat 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Güney Gençel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guney Gencel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guney Gencel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guney Gencel'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guney Gencel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guney Gencel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Guney Gencel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guney Gencel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U19

9 Eylül 2020 yılında Edirne Bld

21 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Guney Gencel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guney Gencel şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Guney Gencel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.