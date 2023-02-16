Abdussamet Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdussamet Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdussamet Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdussamet Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdussamet Yilmaz 26 Ağu 2004 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdussamet Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdussamet Yilmaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdussamet Yilmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdussamet Yilmaz'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdussamet Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdussamet Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdussamet Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdussamet Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2020 yılında Edirne Bld

Abdussamet Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdussamet Yilmaz şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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