Fatih Karsli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Karsli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Karsli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Karsli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Karsli 20 Temmuz 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Karslı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Karsli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Karsli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fatih Karsli'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fatih Karsli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihkarsli06/

Fatih Karsli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Karsli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fatih Karsli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Karsli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

Fatih Karsli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Karsli şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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