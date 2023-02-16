Anil Dikmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Dikmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Dikmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Dikmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Dikmen 16 Haziran 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Dikmen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Dikmen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anil Dikmen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Dikmen'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anil Dikmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Dikmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anil Dikmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Dikmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Ankaragücü Alt

1 Temmuz 2019 yılında Ankaragücü U19

24 Eylül 2020 yılında Ankaragücü

17 Temmuz 2021 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2022 yılında Ankaragücü

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

Anil Dikmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Dikmen şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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