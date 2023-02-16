Osman Kecelioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Kecelioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Kecelioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Kecelioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Kecelioglu 1 Ocak 1998 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Keçelioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Kecelioglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osman Kecelioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osman Kecelioglu'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Osman Kecelioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osmankeceliogluu/

Osman Kecelioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Kecelioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Kecelioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Kecelioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2017 yılında Denizli Futbol A

30 Haziran 2017 yılında Denizlispor U21

18 Ocak 2018 yılında Bergama Bld

27 Temmuz 2018 yılında Keçiörengücü

21 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

3 Ağu 2020 yılında Keçiörengücü

25 Ocak 2021 yılında Düzcespor

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

2 Eylül 2021 yılında Kalecik FK

23 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Osman Kecelioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Kecelioglu şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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