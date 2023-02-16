Mikail Kocak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Kocak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikail Kocak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikail Kocak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikail Kocak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Kocak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Kocak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Kocak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Kocak 23 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mikail Koçak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Kocak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikail Kocak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail Kocak'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikail Kocakboyu ve yaşı kaç

Mikail Kocak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Kocak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikail Kocak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Kocak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2013 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2014 yılında Ankaraspor U21

20 Ağu 2014 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2015 yılında Osmanlıspor U21

7 Ağu 2015 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor U21

31 Ağu 2016 yılında Bugsaş Spor

7 Eylül 2017 yılında Etimesgut Bld

15 Ocak 2021 yılında Manisa FK

5 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Mikail Kocak kimdir

Mikail Kocak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Kocak şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikail Kocak nereli

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