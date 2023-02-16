Enis Durak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Durak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enis Durak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enis Durak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enis Durak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Durak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Durak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Durak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Durak 16 Nisan 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Durak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Enis Durak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Durak'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enis Durakboyu ve yaşı kaç

Enis Durak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Durak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Enis Durak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Durak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U21

1 Ocak 2017 yılında Altınordu

24 Temmuz 2018 yılında Niğde Anadolu

20 Ocak 2020 yılında Altınordu

23 Ocak 2020 yılında Pendikspor

8 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

27 Ocak 2022 yılında A. Keçiörengücü

28 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

15 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Enis Durak kimdir

Enis Durak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Durak şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Camdibigücü (2007), Ilkadimspor (2007-2008), Bucaspor (2008-2013), Altinordu (2013-2016)

Enis Durak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enis Durak nereli

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