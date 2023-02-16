Anil Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Demir 13 Mart 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Anıl Demir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Demir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anil Demir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Anil Demir'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anil Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor U19

19 Haziran 2020 yılında Osmanlıspor

1 Ekim 2020 yılında Ankaraspor U19

22 Ocak 2021 yılında Siirt İÖİ

30 Haziran 2021 yılında Ankaraspor U19

22 Ağu 2021 yılında Çankaya FK

Anil Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Demir şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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