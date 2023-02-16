Huseyin Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Genc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Genc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Genc 8 Nisan 2002 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Genç şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Genc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Genc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Huseyin Genc'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Genc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/huseyingenc_1/

Huseyin Genc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Genc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Huseyin Genc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Genc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında 1928 Buca Alt

5 Ekim 2020 yılında Çankaya FK

Huseyin Genc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Genc şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.