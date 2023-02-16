Serdar Umit Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Umit Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Umit Deniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Umit Deniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Umit Deniz 14 Ocak 1989 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Umit Deniz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serdar Umit Deniz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serdar Umit Deniz'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serdar Umit Deniz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umitdenz08/

Serdar Umit Deniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Umit Deniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serdar Umit Deniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Umit Deniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında G.Birliği U21

31 Ağu 2007 yılında Hacettepe U21

30 Haziran 2008 yılında G.Birliği U21

20 Ocak 2009 yılında Keçiören Bld

25 Ağu 2011 yılında Sandıklı Bld

23 Temmuz 2012 yılında Balıkesirspor

3 Eylül 2012 yılında Keçiörengücü

28 Temmuz 2015 yılında BB Bodrumspor

25 Ağu 2016 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2018 yılında Gümüşhanespor

18 Ocak 2019 yılında Diyarbekir Spor

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2019 yılında Kocaelispor

2 Ekim 2020 yılında Isparta 32 Spor

1 Temmuz 2021 yılında Fethiyespor

25 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

12 Ocak 2023 yılında Çankaya FK

Serdar Umit Deniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Umit Deniz şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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