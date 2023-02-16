Can Demir Aktav kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Demir Aktav Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Can Demir Aktav kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Can Demir Aktav ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Can Demir Aktav kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Demir Aktav Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Demir Aktav adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Demir Aktav Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Demir Aktav 31 Ağu 1994 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Demir Aktav Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Demir Aktav, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Demir Aktav'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Can Demir Aktav Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/candemiraktav94/

Can Demir Aktavboyu ve yaşı kaç

Can Demir Aktav Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Demir Aktav isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Can Demir Aktav Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Demir Aktav futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında A. Selçukluspor

1 Temmuz 2016 yılında Konyaspor

11 Ağu 2017 yılında Adana Demirspor

10 Ocak 2018 yılında Konyaspor

15 Ocak 2018 yılında Tuzlaspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor

28 Ağu 2018 yılında Sancaktepe Bld

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Can Demir Aktav kimdir

Can Demir Aktav Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Demir Aktav şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cukurovaspor (2004-2008), Konya Anadolu Selcukspor (2008-2012)

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Can Demir Aktav nereli

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