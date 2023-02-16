Yildiray Kocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yildiray Kocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yildiray Kocal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yildiray Kocal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yildiray Kocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yildiray Kocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yildiray Kocal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yildiray Kocal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yildiray Kocal 15 Kasım 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yıldıray Koçal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yildiray Kocal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Yildiray Kocal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yildiray Kocal'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yildiray Kocal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yk.kocal/

Yildiray Kocalboyu ve yaşı kaç

Yildiray Kocal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yildiray Kocal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yildiray Kocal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yildiray Kocal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2010 yılında Keçiörengücü

17 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

1 Eylül 2014 yılında Keçiörengücü

2 Şubat 2015 yılında Osmanlıspor

15 Temmuz 2015 yılında Altınordu

28 Aralık 2015 yılında Osmanlıspor

5 Ocak 2016 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

18 Temmuz 2016 yılında Keçiörengücü

2 Ağu 2017 yılında Bugsaş Spor

4 Ocak 2018 yılında Menemen Belediye

12 Temmuz 2018 yılında Pendikspor

31 Ocak 2019 yılında Bucaspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Modafen

1 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Yildiray Kocal kimdir

Yildiray Kocal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yildiray Kocal şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kalespor (2000-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yildiray Kocal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Durkheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durkheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Durkheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durkheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Sonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Sonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları