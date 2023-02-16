Yildiray Kocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yildiray Kocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yildiray Kocal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yildiray Kocal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yildiray Kocal 15 Kasım 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yıldıray Koçal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yildiray Kocal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Yildiray Kocal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yildiray Kocal'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yildiray Kocal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yk.kocal/

Yildiray Kocal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yildiray Kocal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yildiray Kocal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yildiray Kocal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2010 yılında Keçiörengücü

17 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

1 Eylül 2014 yılında Keçiörengücü

2 Şubat 2015 yılında Osmanlıspor

15 Temmuz 2015 yılında Altınordu

28 Aralık 2015 yılında Osmanlıspor

5 Ocak 2016 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

18 Temmuz 2016 yılında Keçiörengücü

2 Ağu 2017 yılında Bugsaş Spor

4 Ocak 2018 yılında Menemen Belediye

12 Temmuz 2018 yılında Pendikspor

31 Ocak 2019 yılında Bucaspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Modafen

1 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Yildiray Kocal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yildiray Kocal şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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