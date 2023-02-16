Abuzer Gaffar Toplu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abuzer Gaffar Toplu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abuzer Gaffar Toplu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abuzer Gaffar Toplu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abuzer Gaffar Toplu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abuzer Gaffar Toplu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abuzer Gaffar Toplu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abuzer Gaffar Toplu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abuzer Gaffar Toplu 8 Ocak 1991 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abuzer Gaffar Toplu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abuzer Gaffar Toplu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abuzer Gaffar Toplu'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abuzer Gaffar Toplu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abu_toplu/

Abuzer Gaffar Topluboyu ve yaşı kaç

Abuzer Gaffar Toplu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abuzer Gaffar Toplu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abuzer Gaffar Toplu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abuzer Gaffar Toplu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ç. Dardanel U21

1 Ocak 2010 yılında Dardanelspor

19 Ocak 2011 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2011 yılında Dardanelspor

30 Ağu 2012 yılında Belediye Bingöl

25 Ocak 2013 yılında Gümüşhanespor

26 Ağu 2013 yılında Erzurum BB

9 Temmuz 2014 yılında Maltepespor

1 Ağu 2015 yılında Gölcükspor

10 Ağu 2016 yılında Darıca GB

20 Temmuz 2017 yılında Çorum Belediye

28 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

14 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

9 Ağu 2020 yılında E. Erokspor

7 Temmuz 2022 yılında Yeni Mersin İY

Abuzer Gaffar Toplu kimdir

Abuzer Gaffar Toplu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abuzer Gaffar Toplu şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kahta Genclerbirligi

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Abuzer Gaffar Toplu nereli

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