Volkan Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volkan Geyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Volkan Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Volkan Geyik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Volkan Geyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volkan Geyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volkan Geyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volkan Geyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volkan Geyik 21 Mart 1991 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volkan Geyik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volkan Geyik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Volkan Geyik'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volkan Geyik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/volkangeyik62/

Volkan Geyikboyu ve yaşı kaç

Volkan Geyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volkan Geyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Volkan Geyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volkan Geyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2012 yılında Ankaragücü

30 Temmuz 2016 yılında Tuzlaspor

1 Temmuz 2017 yılında Niğde Belediye

13 Temmuz 2018 yılında Amed SK

15 Ağu 2019 yılında Kırşehir Bld

9 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

5 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

29 Ocak 2021 yılında Etimesgut Bld

27 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

3 Şubat 2023 yılında Çankaya FK

Volkan Geyik kimdir

Volkan Geyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volkan Geyik şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ankaragücü

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Volkan Geyik nereli

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