Batuhan Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Kurt 5 Ekim 1998 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Kurt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Kurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Kurt'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2015 yılında Karabükspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Karabükspor U21

24 Ağu 2017 yılında Batman Petrol

25 Aralık 2017 yılında Karabükspor U21

16 Ocak 2018 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2018 yılında Karabükspor U21

1 Temmuz 2018 yılında Karabükspor

10 Ocak 2020 yılında Amed SK

20 Ocak 2021 yılında Alanya Kestel

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

3 Şubat 2023 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2023 yılında Iğdır FK

Batuhan Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Kurt şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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