Talha Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Talha Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Talha Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Talha Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talha Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talha Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talha Ozcan 19 Eylül 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talha Ozcan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talha Ozcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Talha Ozcan'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Talha Ozcanboyu ve yaşı kaç

Talha Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talha Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Talha Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talha Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2019 yılında E. Erokspor

5 Ekim 2020 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2021 yılında E. Erokspor

24 Ağu 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2023 yılında E. Erokspor

Talha Ozcan kimdir

Talha Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talha Ozcan şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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Talha Ozcan nereli

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