Serhat Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Mutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Mutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Mutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Mutlu 12 Mayıs 1997 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Mutlu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Revolution Foot yapmaktadır. Serhat Mutlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serhat Mutlu'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serhat Mutlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serhatmtl_/

Serhat Mutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Mutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serhat Mutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Mutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında Sivasspor U21

1 Temmuz 2016 yılında Sivasspor

16 Ocak 2018 yılında Sivas Belediye

12 Haziran 2018 yılında Sivasspor

6 Temmuz 2018 yılında Bağcılar SK

17 Eylül 2020 yılında Fethiyespor

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Serhat Mutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Mutlu şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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