Emir Koldere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Koldere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Koldere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Koldere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Koldere 9 Haziran 2000 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Emir Koldere şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Koldere Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Koldere, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Koldere'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Koldere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirkoldere/

Emir Koldere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Koldere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Koldere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Koldere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Samsunspor U21

31 Ağu 2018 yılında Başakşehir U21

4 Ocak 2019 yılında E. Erokspor

31 Ocak 2019 yılında Başakşehir U21

2 Eylül 2019 yılında Düzcespor

17 Eylül 2020 yılında Diyarbekir Spor

1 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

Emir Koldere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Koldere şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Canik Belediyespor (08/2011-02/2013), Samsunspor (02/2013-05/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.