Omer Faruk Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Demirel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Faruk Demirel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Faruk Demirel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Faruk Demirel 26 Ocak 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Faruk Demirel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Faruk Demirel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Omer Faruk Demirel'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omer Faruk Demirel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/omer.frkdemir_

Omer Faruk Demirel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Faruk Demirel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omer Faruk Demirel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Faruk Demirel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

Omer Faruk Demirel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Faruk Demirel şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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