Aykut Cift kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Cift Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aykut Cift kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aykut Cift ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aykut Cift kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Cift Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Cift adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Cift Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Cift 14 Haziran 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aykut Çift şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Cift Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aykut Cift, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aykut Cift'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykut Cift Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aykutcift61/

Aykut Ciftboyu ve yaşı kaç

Aykut Cift Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Cift isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aykut Cift Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Cift futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2012 yılında Gümüşhanespor

28 Aralık 2012 yılında Samsunspor U21

17 Ocak 2013 yılında İskenderun 1967

30 Haziran 2013 yılında Samsunspor U21

6 Eylül 2013 yılında Van BBSK

16 Ocak 2014 yılında 1930 Bafra Spor

16 Ocak 2014 yılında Samsunspor U21

30 Haziran 2014 yılında Samsunspor U21

25 Ağu 2014 yılında Gölcükspor

16 Temmuz 2015 yılında Derince Spor

22 Ağu 2016 yılında Ankara Adliye

21 Ağu 2017 yılında Diyarbekir Spor

22 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

8 Ocak 2020 yılında Gölcükspor

16 Eylül 2020 yılında Büyük Anadolu

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Aykut Cift kimdir

Aykut Cift Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Cift şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Aykut Cift nereli

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