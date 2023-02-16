Oguzhan Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Erdogan 16 Ağu 1996 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Erdoğan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Erdogan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Erdogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Erdogan'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oguzhan Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2017 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor U21

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor

7 Ocak 2019 yılında Sancaktepe Bld

30 Haziran 2019 yılında Osmanlıspor

17 Ağu 2019 yılında Hekimoğlu

21 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2020 yılında Manisa FK

5 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ağu 2020 yılında A. Keçiörengücü

5 Ekim 2020 yılında İskenderun FK

1 Eylül 2021 yılında Düzcespor

13 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Oguzhan Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Erdogan şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mersin Genclerbirligi, Osmanlispor Futbol Kulübü, Bugsasspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.