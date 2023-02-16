Malik Karaahmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Karaahmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Karaahmet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Karaahmet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Karaahmet 18 Ocak 2000 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Karaahmet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Numberone yapmaktadır. Malik Karaahmet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Karaahmet'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Karaahmet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malik Karaahmet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Karaahmet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Karaahmet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2017 yılında Karlsruhe

7 Ağu 2018 yılında Galatasaray U21

29 Ağu 2019 yılında Kırklarelispor

26 Ağu 2020 yılında A. Keçiörengücü

7 Eylül 2020 yılında Düzcespor

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

20 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

9 Temmuz 2022 yılında Çorum FK

24 Ağu 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Malik Karaahmet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Karaahmet şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malik Karaahmet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tus Dotzheim, Türkischer SV Wiesbaden, FV Biebrich 02, SV Wehen (-2015), Eintracht Frankfurt (2015-2017)

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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