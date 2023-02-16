Furkan Yasin Cevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yasin Cevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yasin Cevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yasin Cevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yasin Cevik 2 Mart 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yasin Çevik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yasin Cevik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. Furkan Yasin Cevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yasin Cevik'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yasin Cevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yasin Cevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Yasin Cevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yasin Cevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında A. Keçiörengücü

28 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

1 Ağu 2022 yılında Çankaya FK

Furkan Yasin Cevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yasin Cevik şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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