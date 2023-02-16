Mucahit Eraydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Eraydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Eraydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Eraydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Eraydin 21 Haziran 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mücahit Eraydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Eraydin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mucahit Eraydin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mucahit Eraydin'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Eraydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mucahiteraydn/

Mucahit Eraydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Eraydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mucahit Eraydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Eraydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2016 yılında Düzyurtspor Alt

25 Eylül 2018 yılında Tonya Doğanspor

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

Mucahit Eraydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Eraydin şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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