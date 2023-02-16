Kadir Enes Kira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Enes Kira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Enes Kira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Enes Kira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Enes Kira 14 Ocak 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Enes Kıra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Enes Kira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Foot Management yapmaktadır. Kadir Enes Kira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kadir Enes Kira'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Enes Kira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Enes Kira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kadir Enes Kira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Enes Kira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

28 Ağu 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

1 Şubat 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

22 Ağu 2021 yılında Çankaya FK

Kadir Enes Kira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Enes Kira şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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