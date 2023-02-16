Ercument Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercument Kafkasyali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ercument Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ercument Kafkasyali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ercument Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercument Kafkasyali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ercument Kafkasyali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ercument Kafkasyali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ercument Kafkasyali 13 Eylül 1985 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ercüment Kafkasyalı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ercument Kafkasyali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ercument Kafkasyali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ercument Kafkasyali'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ercument Kafkasyali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.s_kafkasyali/

Ercument Kafkasyaliboyu ve yaşı kaç

Ercument Kafkasyali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ercument Kafkasyali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ercument Kafkasyali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ercument Kafkasyali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2003 yılında Hacettepe Alt

4 Ağu 2004 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2006 yılında İnegölspor

30 Haziran 2007 yılında G.Birliği U21

10 Ağu 2007 yılında Samsunspor

30 Haziran 2008 yılında G.Birliği U21

14 Ağu 2008 yılında Hacettepe

30 Haziran 2009 yılında G.Birliği U21

21 Ağu 2009 yılında Hacettepe

30 Haziran 2010 yılında G.Birliği U21

22 Temmuz 2010 yılında Konyaspor

25 Temmuz 2012 yılında Polatlı Bugsaş

1 Ağu 2013 yılında Ankaraspor

16 Temmuz 2015 yılında Karabükspor

25 Ağu 2017 yılında Sakaryaspor

1 Ağu 2018 yılında Darıca GB

15 Ocak 2019 yılında BAK FK

20 Ağu 2019 yılında Kocaelispor

11 Ağu 2020 yılında E. Erokspor

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Ercument Kafkasyali kimdir

Ercument Kafkasyali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ercument Kafkasyali şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Etimesgut Sekerspor (1999-2003), Hacettepe SK (2003-2004)

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Ercument Kafkasyali nereli

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