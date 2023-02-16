Emir Kavasoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Kavasoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Kavasoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Kavasoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Kavasoglu 12 Nisan 2004 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emin Emir Kavaşoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Kavasoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Kavasoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Kavasoglu'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Kavasoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Kavasoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emir Kavasoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Kavasoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında G.Birliği U19

8 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

30 Haziran 2023 yılında G.Birliği U19

Emir Kavasoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Kavasoglu şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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