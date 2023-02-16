Tunahan Akpinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Akpinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tunahan Akpinar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tunahan Akpinar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tunahan Akpinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Akpinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunahan Akpinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunahan Akpinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunahan Akpinar 23 Temmuz 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tunahan Akpınar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunahan Akpinar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger Sports Consulting yapmaktadır. Tunahan Akpinar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tunahan Akpinar'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tunahan Akpinar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ttunaakpnr/

Tunahan Akpinarboyu ve yaşı kaç

Tunahan Akpinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunahan Akpinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tunahan Akpinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunahan Akpinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ankaragücü U19

5 Ekim 2018 yılında Altındağ B. Alt

10 Ocak 2020 yılında Altındağ Bld

Tunahan Akpinar kimdir

Tunahan Akpinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunahan Akpinar şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ankaragücü

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Tunahan Akpinar nereli

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