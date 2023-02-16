Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaan Uykur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Uykur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Uykur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Uykur 18 Temmuz 1998 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Uykur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kaan Uykur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kaan Uykur'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Uykur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/uykurkaan4

http://www.instagram.com/uykurkaan4/

Kaan Uykurboyu ve yaşı kaç

Kaan Uykur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Uykur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaan Uykur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Uykur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ankaragücü

20 Ağu 2019 yılında Artvin Hopaspor

25 Aralık 2019 yılında Ankaragücü

1 Şubat 2020 yılında Ankaragücü U19

4 Ağu 2020 yılında Ankaragücü

17 Eylül 2020 yılında Altındağ Spor

30 Haziran 2021 yılında Ankaragücü

12 Temmuz 2021 yılında Kalecik FK

Kaan Uykur kimdir

Kaan Uykur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Uykur şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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Kaan Uykur nereli

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