Batuhan Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Tekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Tekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Tekin 27 Ocak 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Tekin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Tekin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Batuhan Tekin'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Tekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Tekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Tekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Tekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

28 Temmuz 2019 yılında Hekimoğlu

3 Ağu 2020 yılında Galatasaray U19

14 Eylül 2020 yılında Düzcespor

21 Ocak 2021 yılında 68 Aksaray Bld

7 Eylül 2021 yılında Kalecik FK

Batuhan Tekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Tekin şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Batuhan Tekin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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