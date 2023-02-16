Bayram Can Alyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayram Can Alyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bayram Can Alyurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bayram Can Alyurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bayram Can Alyurt 21 Ağu 1996 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bayram Can Alyurt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bayram Can Alyurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 4 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Bayram Can Alyurt'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bayram Can Alyurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.can2/

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Bayram Can Alyurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bayram Can Alyurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Bayram Can Alyurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bayram Can Alyurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ankaragücü

18 Ağu 2015 yılında Gölbaşıspor

22 Ağu 2016 yılında Beylerbeyi

13 Ocak 2017 yılında Y. Altındağ Bld

21 Eylül 2017 yılında Doğantepespor

18 Eylül 2018 yılında Çilimli Bld

4 Ağu 2019 yılında Altındağ Bld

Bayram Can Alyurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bayram Can Alyurt şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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