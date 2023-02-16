Ali Eren Karadag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Karadag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Eren Karadag kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Eren Karadag ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Eren Karadag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eren Karadag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eren Karadag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eren Karadag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eren Karadag 26 Haziran 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Eren Karadağ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eren Karadag Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LOTUS Sports Management&Agency yapmaktadır. Ali Eren Karadag, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Eren Karadag'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Eren Karadagboyu ve yaşı kaç

Ali Eren Karadag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eren Karadag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Eren Karadag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eren Karadag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Hacettepe

28 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

29 Ağu 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

14 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

31 Ağu 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında Gençlerbirliği

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

Ali Eren Karadag kimdir

Ali Eren Karadag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eren Karadag şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Eren Karadag nereli

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