Aybars Garhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aybars Garhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aybars Garhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aybars Garhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aybars Garhan 17 Mayıs 1991 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Atilla Aybars Garhan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aybars Garhan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aybars Garhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aybars Garhan'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aybars Garhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aybars Garhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aybars Garhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aybars Garhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2012 yılında Karabükspor

5 Eylül 2013 yılında Adana Demirspor

3 Şubat 2014 yılında Karabükspor

1 Eylül 2014 yılında 1461 Trabzon

23 Ocak 2015 yılında Karagümrük

31 Temmuz 2016 yılında 24 Erzincanspor

27 Ağu 2018 yılında Düzcespor

30 Ocak 2020 yılında Ofspor

18 Ocak 2021 yılında Gölcükspor

26 Ağu 2021 yılında Kalecik FK

Aybars Garhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aybars Garhan şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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